Спиридонова (Степанова Из Котуркуля) Вера Яковлевна
женский, родилась Около 1866
Супруги
Спиридонов Степан АкимовичОколо 1863 г.р.
Дети
Спиридонов Василий СтепановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Василий Степанович
Отец ребёнка: Спиридонов Степан Акимович
Бракосочетание
04.02.1887 ст.