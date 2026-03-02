Спиридонова (Степанова Из Котуркуля) Вера Яковлевна Около 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиридонова (Степанова Из Котуркуля) Вера Яковлевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1866

Супруги
Спиридонов Степан АкимовичОколо 1863 г.р.
Дети
Спиридонов Василий СтепановичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Степан Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Степан Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Василий Степанович

Отец ребёнка: Спиридонов Степан Акимович

Бракосочетание
04.02.1887 ст.

Муж: Спиридонов Степан Акимович

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