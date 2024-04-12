Шашкова (Сюсина) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова (Сюсина) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Крыкнарат, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.09.1906

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

1911 г.р.
1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1906

Отец: Сюсин Михаил Сергеевич

Мать: Сюсина Неизвестно

Крыкнарат, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кустов Иван Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Иван Романович

Смерть
1993
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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