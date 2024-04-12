Шашкова (Сюсина) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.09.1906
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1906
Отец: Сюсин Михаил Сергеевич
Мать: Сюсина Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кустов Иван Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан