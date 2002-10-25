Глазырин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1961

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1961

Отец: Глазырин Рудольф

Мать: Валентина

Смерть
1991
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