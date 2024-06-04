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Шубин Филипп Яковлев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1822 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Шубин Яков Сергеев

Мать: Шубина Варвара Яковлева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1866

Жена: Шубина Евдокия Дмитриева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1866

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