Шубин Филипп Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Шубин Яков Сергеев
Мать: Шубина Варвара Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1866
Жена: Шубина Евдокия Дмитриева
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1866