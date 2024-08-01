Шмакова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмакова Татьяна

Шмакова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмаков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмаков Иван

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай | Попала под машину

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