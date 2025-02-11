Майонкова? Федора Платонова До 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Майонкова? Федора Платонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1860

умерла Неизвестно

Супруги
Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров1847 г.р.
Дети
Масиков Василий Ильин1875 г.р.
Масиков (Майонков?) Василий Ильин23.01.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров

Рождение ребёнка
1875

Сын: Масиков Василий Ильин

Отец ребёнка: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.01.1878

Сын: Масиков (Майонков?) Василий Ильин

Отец ребёнка: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.