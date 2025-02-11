Майонкова? Федора Платонова
женский, родилась До 1860
умерла Неизвестно
Супруги
Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров1847 г.р.
Дети
Масиков Василий Ильин1875 г.р.
Масиков (Майонков?) Василий Ильин23.01.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1878
Сын: Масиков (Майонков?) Василий Ильин
Отец ребёнка: Масиков (Майонков?) Илья Фёдоров
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно