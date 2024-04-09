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Потылицын Александр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Потылицын Михайло Яковлев

Мать: Марфа Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потылицына ?

Рождение ребёнка
1784

Сын: Потылицын Федор Александров

Мать ребёнка: Потылицына ?

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Потылицына) Маремьяна Александрова

Мать ребёнка: Потылицына ?

Смерть
Неизвестно

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