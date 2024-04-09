Потылицын Александр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Потылицын Михайло Яковлев
Мать: Марфа Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потылицына ?
Рождение ребёнка
1784
Сын: Потылицын Федор Александров
Мать ребёнка: Потылицына ?
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Потылицына) Маремьяна Александрова
Мать ребёнка: Потылицына ?
Смерть
Неизвестно