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Потримай Петр Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1897

Дата смерти

25.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Потримай Яков Иванович

Мать: Потримай Соломония Петровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
28.10.1918

Жена: Варвара Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.05.1920

Сын: Потримай Михаил Петрович

Мать ребёнка: Варвара Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1942
РСФСР Ростовская обл.,г.Батайск , участник ВОВ - пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-865
Бракосочетание
До 1942

Жена: Потримай Аграфена Тихоновна

с. Красная Поляна Старо-Керменчикский р-н Сталинская обл. УССР
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