Потримай Петр Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1897
Дата смерти25.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
28.10.1918
Жена: Варвара Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.05.1920
Мать ребёнка: Варвара Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1942
РСФСР Ростовская обл.,г.Батайск , участник ВОВ - пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-865
Бракосочетание
До 1942
с. Красная Поляна Старо-Керменчикский р-н Сталинская обл. УССР