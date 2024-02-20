(Беховец) Варвара Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.05.1920
Отец ребёнка: Потримай Петр Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно