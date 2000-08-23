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Федосеева Елена Александровна
Федосеева Елена Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.2000
Пол
Женский
Отец
Федосеев Александр Викторович
1970 г.р.
Мать
Аристархова Наталья Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2000
Отец:
Федосеев Александр Викторович
Мать:
Аристархова Наталья Александровна
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