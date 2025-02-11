Кочкарев Ларион Петров
мужской, родился 30.05.1871, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКочкарев Пётр Кузьмин1838 г.р.
МатьКочкарева Аксинья Васильева / Ксения Васильева1832 г.р.
Супруги
Кочкарева (Сюраева) Надежда АфанасьевнаОколо 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1871
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.01.1892
Смерть
Неизвестно