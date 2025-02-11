Кочкарев Ларион Петров 30.05.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочкарев Ларион Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 30.05.1871, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кочкарев Пётр Кузьмин1838 г.р.
Мать
Кочкарева Аксинья Васильева / Ксения Васильева1832 г.р.
Супруги
Кочкарева (Сюраева) Надежда АфанасьевнаОколо 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1871

Отец: Кочкарев Пётр Кузьмин

Мать: Кочкарева Аксинья Васильева / Ксения Васильева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
24.01.1892

Жена: Кочкарева (Сюраева) Надежда Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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