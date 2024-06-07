Княгина (Исакова) Евдокия Максимовна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина (Исакова) Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княгин Харитон Степанович

Отец ребёнка: Княгин Степан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Степан Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1753

Сын: Княгин Мартын Степанович

Отец ребёнка: Княгин Степан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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