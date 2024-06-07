Княгина (Исакова) Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Княгин Харитон Степанович
Отец ребёнка: Княгин Степан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Княгин Степан Афанасьевич
Смерть
Неизвестно