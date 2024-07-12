Василевский Ермолай Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.07.1908 ст.
Дата смерти10.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1908 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1936
Сын: Василевский Михаил Ермолаевич
Мать ребёнка: Василевская (Мурашова Мурашева) Серафима Григорьевна
Сергеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
10.02.1979
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край