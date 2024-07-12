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Василевский Ермолай Михайлович

Место рождения

Ерахта, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

26.07.1908 ст.

Дата смерти

10.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1908 ст.

Отец: Василевский Михаил Сампсонов

Мать: Василевская (Игнатова) Любовь Антониева

Ерахта, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.02.1936

Сын: Василевский Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: Василевская (Мурашова Мурашева) Серафима Григорьевна

Сергеевка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
10.02.1979
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край

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