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Каргинъ Степанъ Ивановъ

Место рождения

Орловка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1708

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каргина Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1730

Сын: Каргинъ Федоръ

Мать ребёнка: Каргина Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1733

Сын: Каргинъ Иванъ

Мать ребёнка: Каргина Устинья Федорова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Каргинъ Семенъ

Мать ребёнка: Каргина Устинья Федорова

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