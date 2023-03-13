Каргинъ Степанъ Ивановъ
Место рожденияОрловка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1708
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каргина Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Каргинъ Федоръ
Мать ребёнка: Каргина Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Каргинъ Иванъ
Мать ребёнка: Каргина Устинья Федорова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Каргинъ Семенъ
Мать ребёнка: Каргина Устинья Федорова