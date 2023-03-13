Каргина Устинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина Устинья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргинъ Степанъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1730

Сын: Каргинъ Федоръ

Отец ребёнка: Каргинъ Степанъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1733

Сын: Каргинъ Иванъ

Отец ребёнка: Каргинъ Степанъ Ивановъ

Рождение ребёнка
1738

Сын: Каргинъ Семенъ

Отец ребёнка: Каргинъ Степанъ Ивановъ

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