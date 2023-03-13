Каргина Устинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Каргинъ Федоръ
Отец ребёнка: Каргинъ Степанъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Каргинъ Иванъ
Отец ребёнка: Каргинъ Степанъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Каргинъ Семенъ
Отец ребёнка: Каргинъ Степанъ Ивановъ