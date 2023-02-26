Наталия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Прохоренков Ефимий Андреев
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Рождение ребёнка
12.12.1893
Сын: Прохоренков Филимон Андреев
Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев
Смерть
Неизвестно