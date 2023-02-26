Наталия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоренков Андрей Федосиев

Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Прохоренков Ефимий Андреев

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1893

Сын: Прохоренков Филимон Андреев

Отец ребёнка: Прохоренков Андрей Федосиев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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