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Пархоменко Петр Касьянович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

12.06.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.06.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение
12.06.1876 ст.

Отец: Пархоменко Касьян Кузьмич

Мать: Пархоменко Наталия Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N3-3?i=370&cc=3511744
Восприемник
21.10.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Иларион Иванович Пархоменко
Восприемник
08.09.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Еким Михайлович Пархоменко
Восприемник
19.09.1892 ст.
Хотень, Сумська область
Давид Васильевич Некрутенко
Восприемник
26.10.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Нестор Михайлович Пархоменко
Рождение ребёнка
03.12.1896 ст.

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Пархоменко Неонила Авраамовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DG-Y?i=225&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.

Сын: Пархоменко Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Пархоменко Неонила Авраамовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-C?i=347&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Екимовна Гончаренко
Рождение ребёнка
12.03.1904 ст.

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Пархоменко Неонила Авраамовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-N?i=790&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.

Сын: Пархоменко Василий Петрович

Мать ребёнка: Пархоменко Неонила Авраамовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Неонила Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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