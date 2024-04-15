Пархоменко Петр Касьянович
Место рождения
Дата рождения12.06.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.06.1871 ст.
Успенская церковь
Рождение
12.06.1876 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N3-3?i=370&cc=3511744
Восприемник
21.10.1890 ст.
Иларион Иванович Пархоменко
Восприемник
08.09.1892 ст.
Еким Михайлович Пархоменко
Восприемник
19.09.1892 ст.
Давид Васильевич Некрутенко
Восприемник
26.10.1894 ст.
Нестор Михайлович Пархоменко
Рождение ребёнка
03.12.1896 ст.
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Пархоменко Неонила Авраамовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DG-Y?i=225&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.
Сын: Пархоменко Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Пархоменко Неонила Авраамовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-C?i=347&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
22.10.1900 ст.
Неонила Екимовна Гончаренко
Рождение ребёнка
12.03.1904 ст.
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Пархоменко Неонила Авраамовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-N?i=790&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.
Сын: Пархоменко Василий Петрович
Мать ребёнка: Пархоменко Неонила Авраамовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJMW?i=791&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно