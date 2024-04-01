Кондратов Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Федора Максимова
Рождение ребёнка
03.03.1853
Сын: Кондратов Герасим Васильев
Мать ребёнка: Федора Максимова
Рождение ребёнка
?.10.1858
Сын: Кондратов Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Федора Максимова
Смерть
Неизвестно