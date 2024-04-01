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Кондратов Василий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратов Григорий Казак Ст. Камышловой Васильев

Мать: Елена Денисова

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Кондратов Ефим Васильев

Мать ребёнка: Федора Максимова

Рождение ребёнка
03.03.1853

Сын: Кондратов Герасим Васильев

Мать ребёнка: Федора Максимова

Рождение ребёнка
?.10.1858

Сын: Кондратов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Федора Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Максимова

Смерть
Неизвестно
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