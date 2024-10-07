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Черкашина Анна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Кузьма Дормидонтович

Рождение ребёнка
05.12.1882

Дочь: Попова (Черкашина) Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Черкашин Кузьма Дормидонтович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1886

Дочь: Михайлова (Черкашина) Феврония Кузьминична

Отец ребёнка: Черкашин Кузьма Дормидонтович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1893

Дочь: Майорова (Черкашина) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Черкашин Кузьма Дормидонтович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Сын: Черкашин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Черкашин Кузьма Дормидонтович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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