Черкашина Анна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1882
Дочь: Попова (Черкашина) Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Черкашин Кузьма Дормидонтович
Рождение ребёнка
23.06.1886
Дочь: Михайлова (Черкашина) Феврония Кузьминична
Отец ребёнка: Черкашин Кузьма Дормидонтович
Рождение ребёнка
01.08.1893
Дочь: Майорова (Черкашина) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Черкашин Кузьма Дормидонтович
Рождение ребёнка
24.05.1898
Отец ребёнка: Черкашин Кузьма Дормидонтович
Смерть
Неизвестно