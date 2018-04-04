Гофман (Разина) Полина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1928
Дата смерти04.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гофман Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
14.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гофман Яков Кузьмич
Смерть
04.04.2018