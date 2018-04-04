Гофман (Разина) Полина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман (Разина) Полина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1928

Дата смерти

04.04.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гофман Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
14.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гофман Яков Кузьмич

Смерть
04.04.2018

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