Дементьева Чемодурова Е И — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева Чемодурова Е И

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Дементьева А Д

Отец ребёнка: Дементьев Д Д

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дементьев С Д

Отец ребёнка: Дементьев Д Д

Рождение ребёнка
1922

Сын: Дементьев А Д

Отец ребёнка: Дементьев Д Д

Смерть
1974

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