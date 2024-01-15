Дементьева Чемодурова Е И
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Дементьева А Д
Отец ребёнка: Дементьев Д Д
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дементьев С Д
Отец ребёнка: Дементьев Д Д
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дементьев А Д
Отец ребёнка: Дементьев Д Д
Смерть
1974