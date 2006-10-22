Толочный Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1963
Дата смерти22.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1998
Сын: Толочный Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Толочная (Гончар) Мария Павловна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
22.10.2006