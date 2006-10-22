Толочный Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолочный Александр Федорович

Толочный Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1963

Дата смерти

22.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толочная (Гончар) Мария Павловна

Рождение ребёнка
09.09.1998

Сын: Толочный Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Толочная (Гончар) Мария Павловна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
22.10.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.