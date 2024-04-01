Андреева (Бородихина) Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Бородихина) Наталья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Бородихин Афанасий Казак Кр. Полуденной Ефремов

Мать: Бородихина Анисья Васильева

Бракосочетание
?.01.1828

Муж: Андреев Федор Иванов

Рождение ребёнка
27.06.1841

Сын: Андреев Петр Федоров

Отец ребёнка: Андреев Федор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Казак Выс. Медвежьего Федоров

Отец ребёнка: Андреев Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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