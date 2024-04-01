Андреева (Бородихина) Наталья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Бракосочетание
?.01.1828
Муж: Андреев Федор Иванов
Рождение ребёнка
27.06.1841
Сын: Андреев Петр Федоров
Отец ребёнка: Андреев Федор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай Казак Выс. Медвежьего Федоров
Отец ребёнка: Андреев Федор Иванов
Смерть
Неизвестно