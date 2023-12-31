Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Иван
МК-1764-1766 записи о браке нет ИКОРНИКОВО МК-1768 06.03.1768 Деревни Икорникова у крестьянина Ивана Иванова сын Иосиф - рождение сына ИВ-1769 Иванова жена Наталия Иванова 24 ИВ-1770 Жена ево Наталья... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Сын: Примак Антон Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
ВНУК МОЕГО ИВАНА ГАВРИЛОВА ИКОРНИКОВО МК-1764-1767 записи о рождении нет, МК-1768 рождение младшего брата Иосифа ИВ-1769 Антона нет === ИВ-1770 Антон 4 ИВ-1771 Антон 5 ИВ-1772 Антон 6 ИВ-1773 Анто... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
МК-1764-1767 записи о рождении нет, МК-1768 рождение младшего брата Иосифа ИВ-1769 Андрея нет === ИВ-1770 Андреан 3 ИВ-1771 Адриан 4 ИВ-1772 Адриан 5 ИВ-1773 Андреан 7 ИВ-1774 Андреан 7 ИВ-1775 Андрея... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1768
Сын: Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
МК-1768 06.03.1768 Деревни Икорникова у крестьянина Ивана Иванова сын Иосиф ИВ-1769 Иосифа нет === ИВ-1770 Иосип 2 ИВ-1771 Иосип 3 === ИВ-1772 Иосифа нет МК-1771-1773 записи о смерти нет
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
МК-1773 записи о рождении нет, МК-1774 ---, ИВ-1774-1775 Марфы нет, МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776 такой книги нет ⛔ === ИВ-1776 Марфа 2 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Марфа 4 ИВ-1781 Марфа 5 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔, МК-1779-1780 записи о рождении нет ИВ-1777-1779 --- === ИВ-1780 Лукерья 2 ИВ-1781 Лукерья 3 === МК-1781-1783 записи о смерти нет
Рождение ребёнка
12.06.1781
Дочь: Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
МК-1781 12.06.1781 Деревни Икорникова у крестьянина Ивана Иванова дочь Агрипина Восприемницей была деревни Куликина крестьянская жена Ненила Иванова ИВ-1782 Агрипена 4 ИВ-1783 Агрипена 1 ИВ-1784 Агрип... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1785
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
МК-1785 01.02.1785 Той же вотчины деревни Икорникова у крестьянина Ивана Иванова дочь Агафья Восприемницею была деревни Куликина крестьянская жена Неонила Иванова ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1787... Показать все
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
МК-1786-1788 записи о рождении нет === ИВ-1788 Матрена 1 ИВ-1790 Матрона 4 ИВ-1791 Матрона 5 ИВ-1792-1793 Матроны нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1764-1766 записи о браке нет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно