Колганова Матрёна Максимова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Колганова Матрёна Максимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Колганов Ефим Данилов1844 г.р.
Дети
(Колганова) Александра Ефимова18.04.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колганов Ефим Данилов

Рождение ребёнка
18.04.1871

Дочь: (Колганова) Александра Ефимова

Отец ребёнка: Колганов Ефим Данилов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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