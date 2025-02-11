Колганова Матрёна Максимова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Колганов Ефим Данилов1844 г.р.
Дети
(Колганова) Александра Ефимова18.04.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1871
Дочь: (Колганова) Александра Ефимова
Отец ребёнка: Колганов Ефим Данилов
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно