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Панарина Анна Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.07.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Репина (Панарина) София Кузьминична

Отец ребёнка: Панарин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1856

Сын: Панарин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Панарин Кузьма Михайлович

Смерть
28.07.1868

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