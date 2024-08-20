Панарина Анна Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти28.07.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Репина (Панарина) София Кузьминична
Отец ребёнка: Панарин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1856
Сын: Панарин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Панарин Кузьма Михайлович
Смерть
28.07.1868