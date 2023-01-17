Кожевникова (Завальная) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Завальная) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

Дата рождения

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Завальный Анатолий Михайлович

Мать: Завальная Тамара Тагировна

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
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