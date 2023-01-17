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Кожевникова (Завальная) Светлана Анатольевна
Кожевникова (Завальная) Светлана Анатольевна
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Место рождения
Железногорск
, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Дата рождения
1975
Пол
Женский
Отец
Завальный Анатолий Михайлович
1938 г.р.
Мать
Завальная (Урунова) Тамара Тагировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец:
Завальный Анатолий Михайлович
Мать:
Завальная Тамара Тагировна
Железногорск
, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
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