Щапов Павел Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти01.01.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Щапов Афанасий Ларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.01.1902
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]