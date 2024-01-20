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Щапов Павел Афанасьевич

Место рождения

Тамакульское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

01.01.1902

Пол

Мужской

Отец

До 1854 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Щапов Афанасий Ларионович

Мать: не указана

Тамакульское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
26.01.1898

Жена: Щапова (Богдашова) Татьяна Максимовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
01.01.1902
Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]

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