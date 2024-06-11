Архипова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Дочь: Архипова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Архипов (Черноглазов) Афанасий Симонович
Рождение ребёнка
19.04.1918
Сын: Архипов Феодор Афанасьевич
Отец ребёнка: Архипов (Черноглазов) Афанасий Симонович
Смерть
Неизвестно