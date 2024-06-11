Архипова Татьяна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Архипова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов (Черноглазов) Афанасий Симонович

Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Дочь: Архипова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Архипов (Черноглазов) Афанасий Симонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1918

Сын: Архипов Феодор Афанасьевич

Отец ребёнка: Архипов (Черноглазов) Афанасий Симонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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