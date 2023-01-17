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Рыженькова Василиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

25 семья в 1816 60 семья в исп.1825 33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рыженьков Петр Кириллович

Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
60 семья в исп.1825 33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858 отдан в рекруты в 1854
Рождение ребёнка
1823

Сын: Рыженьков Федор Кириллович

Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
54 семья в исп.1831
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Настасья Кирилловна

Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
54 семья в исп.1831
Рождение ребёнка
1837

Сын: Рыженьков Николай Кириллович

Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженьков Кирилл Сергеевич

Смерть
После 1858
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