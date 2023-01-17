Рыженькова Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
25 семья в 1816 60 семья в исп.1825 33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рыженьков Петр Кириллович
Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич
60 семья в исп.1825 33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858 отдан в рекруты в 1854
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рыженьков Федор Кириллович
Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич
33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич
54 семья в исп.1831
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Настасья Кирилловна
Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич
54 семья в исп.1831
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рыженьков Николай Кириллович
Отец ребёнка: Рыженьков Кирилл Сергеевич
33 в Строгино в 1850 29 семья в Строгино в 1858 64 в исп.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858