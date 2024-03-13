Lohrey Johann Georg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lohrey Johann Georg

Место рождения

Kutter

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Lohrey Johann Georg

Мать: ?

Kutter
Смерть
Неизвестно
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