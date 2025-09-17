Новикова Татьяна Ивановна 1777 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Новикова Татьяна Ивановна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 1777 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич1776 ст. г.р.
Дети
Новиков (Новосёлов) Григорий Фёдорович19.01.1801 ст. г.р.
(Новосёлова) Лукерья Фёдоровна1811 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/8e535aa6-1945-45b8-9b3d-8d09ab1d1f55/15

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.01.1801 ст.

Сын: Новиков (Новосёлов) Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич

Покровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/1c88b5cd-4811-48bc-8a3b-59574cd353aa/237 https://yandex.ru/archive/catalog/8e535aa6-1945-45b8-9b3d-8d09ab1d1f55/15 Экономический крестьянин села Локотни

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: (Новосёлова) Лукерья Фёдоровна

Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/c0d97a54-2f22-48fe-b29a-0dadd36caa08/324

Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Нвосёлова) Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/c0d97a54-2f22-48fe-b29a-0dadd36caa08/324

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Новиков (Новосёлов) Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич

Покровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Экономический крестьянин деревни Локотни. Место рождения условное, взято из РС. https://yandex.ru/archive/catalog/8e535aa6-1945-45b8-9b3d-8d09ab1d1f55/16

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: (Новосёлова) Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич

https://yandex.ru/archive/catalog/95106eb5-7b68-42c1-9836-83c7244518ea/78

Смерть
Неизвестно

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