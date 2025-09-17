Новикова Татьяна Ивановна
женский, родилась 1777 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич1776 ст. г.р.
Дети
Новиков (Новосёлов) Григорий Фёдорович19.01.1801 ст. г.р.
(Новосёлова) Лукерья Фёдоровна1811 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1801 ст.
Сын: Новиков (Новосёлов) Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич
Покровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: (Новосёлова) Лукерья Фёдоровна
Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Нвосёлова) Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Новиков (Новосёлов) Семён Фёдорович
Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич
Покровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: (Новосёлова) Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: Новиков (Новосёлов) Фёдор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/8e535aa6-1945-45b8-9b3d-8d09ab1d1f55/15