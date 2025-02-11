Мария Павлова
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Ефим Семёнов1804 г.р.
Дети
Арефий Ефимов1828 г.р.
Анна Ефимова1834 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Семёнов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Арефий Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Семёнов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Семёнов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ксенофонт Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Семёнов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Венедикт Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Семёнов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Семёнов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно