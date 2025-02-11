Мария Павлова 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Ефим Семёнов1804 г.р.
Дети
Арефий Ефимов1828 г.р.
Анна Ефимова1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Семёнов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Арефий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Семёнов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Семёнов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ксенофонт Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Семёнов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1841

Сын: Венедикт Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Семёнов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Семёнов

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

17

Смерть
Неизвестно

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