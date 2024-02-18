Гурков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Гурков Венеамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурков Вадим
Мать ребёнка: Гуркова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурков Олег
Мать ребёнка: Гуркова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурков Сергей
Мать ребёнка: Гуркова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуркова Наталья
Смерть
2016
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно