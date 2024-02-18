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Гурков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Гурков Венеамин

Мать: Гуркова (Луковкина) Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурков Вадим

Мать ребёнка: Гуркова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурков Олег

Мать ребёнка: Гуркова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурков Сергей

Мать ребёнка: Гуркова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуркова Наталья

Смерть
2016
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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