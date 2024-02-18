Гуркова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуркова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурков Вадим

Отец ребёнка: Гурков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурков Олег

Отец ребёнка: Гурков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурков Сергей

Отец ребёнка: Гурков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурков Андрей

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