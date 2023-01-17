Волкова Наталия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Наталия Трифоновна

Волкова Наталия Трифоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагия Сидоровна

Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Иулитта Сидоровна

Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акилина Сидоровна

Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Волков Василий Сидорович

Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агриппина Сидоровна

Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Сидор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close