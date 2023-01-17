Волкова Наталия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагия Сидоровна
Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Иулитта Сидоровна
Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акилина Сидоровна
Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агриппина Сидоровна
Отец ребёнка: Волков Сидор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно