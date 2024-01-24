Марковцева (Фурсова) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марковцева (Фурсова) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсов Михаил

Мать: Фурсова жена Михаила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марковцева дочь Ивана и Людмилы Ивановна

Отец ребёнка: Марковцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковцев Виктор Валерьевич

Отец ребёнка: Марковцев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марковцев Иван

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