Марковцева (Фурсова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурсов Михаил
Мать: Фурсова жена Михаила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марковцева дочь Ивана и Людмилы Ивановна
Отец ребёнка: Марковцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковцев Виктор Валерьевич
Отец ребёнка: Марковцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марковцев Иван