Пилипенко Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.?.355
Дата смерти23.02.20
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.83
Дочь: Пилипенко Лина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.20
Рождение
12.?.355
Отец: не указан
Мать: не указана