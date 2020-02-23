Пилипенко Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.?.355

Дата смерти

23.02.20

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.04.83

Дочь: Пилипенко Лина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.20
Рождение
12.?.355

Отец: не указан

Мать: не указана

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