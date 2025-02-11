Земцов Леонтий Трофимов
мужской, родился 1825, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьВера Сергеева1795 г.р.
ОтецТрофим Иванов1793 г.р.
Супруги
Земцова Мария Яковлева1826 г.р.
Дети
Улита Леонтьева1851 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Трофим Иванов
Мать: Вера Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земцова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Улита Леонтьева
Мать ребёнка: Земцова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Виргизова (Земцова) Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Земцова Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кондратий Леонтьев
Мать ребёнка: Земцова Мария Яковлева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно