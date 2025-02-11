Земцов Леонтий Трофимов 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Земцов Леонтий Трофимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Вера Сергеева1795 г.р.
Отец
Трофим Иванов1793 г.р.
Супруги
Земцова Мария Яковлева1826 г.р.
Дети
Улита Леонтьева1851 г.р.
Виргизова (Земцова) Евдокия Леонтьева1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Трофим Иванов

Мать: Вера Сергеева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земцова Мария Яковлева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Улита Леонтьева

Мать ребёнка: Земцова Мария Яковлева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Виргизова (Земцова) Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Земцова Мария Яковлева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кондратий Леонтьев

Мать ребёнка: Земцова Мария Яковлева

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Смерть
Неизвестно

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