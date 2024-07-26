Игнатьева (Лапшина) Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1912
Дата смерти24.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1912
Отец: Лапшин Семен Степанович
Мать: Лапшина Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Игнатьев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Игнатьева Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1937
Сын: Игнатьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Игнатьева Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1939
Дочь: Игнатьева Нина Александровна
Отец ребёнка: Игнатьева Александр Иванович
Смерть
24.09.1992