Игнатьева (Лапшина) Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Лапшина) Валентина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1912

Дата смерти

24.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1912

Отец: Лапшин Семен Степанович

Мать: Лапшина Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьева Александр Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Игнатьев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Игнатьева Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1937

Сын: Игнатьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Игнатьева Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1939

Дочь: Игнатьева Нина Александровна

Отец ребёнка: Игнатьева Александр Иванович

Смерть
24.09.1992

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