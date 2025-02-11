Мария Яковлева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Афимья Карпова1825 г.р.
Отец
Чичин Яков Иванов1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Чичин Яков Иванов

Мать: Афимья Карпова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

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