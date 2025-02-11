Мария Яковлева
женский, родилась 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАфимья Карпова1825 г.р.
ОтецЧичин Яков Иванов1828 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Чичин Яков Иванов
Мать: Афимья Карпова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно