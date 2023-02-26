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Анна Петрова

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.12.1914

Дата смерти

10.05.1916

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1914

Отец: Пётр Емельянов

Мать: Домника Андреева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1916
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких
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