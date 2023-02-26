Анна Петрова
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.12.1914
Дата смерти10.05.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1914
Отец: Пётр Емельянов
Мать: Домника Андреева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1916
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких