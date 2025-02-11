Акулова Варвара Ивановна
женский, родилась 1799
умерла 03.01.1875, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
(Акулова) Екатерина Трофимовна1840 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Акулова) Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
03.01.1875
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния