Акулова Варвара Ивановна 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Акулова Варвара Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1799

умерла 03.01.1875, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
(Акулова) Екатерина Трофимовна1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Акулова) Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: не указан

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
03.01.1875
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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