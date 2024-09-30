Сюсмяляйнен (Олонен) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1816
Дата смерти18.09.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1844
Сын: Сюсмяляйнен Иван Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1848
Сын: Сюсмяляйнен Петр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.02.1851
Дочь: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.09.1884