Сюсмяляйнен (Олонен) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюсмяляйнен (Олонен) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1816

Дата смерти

18.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1844

Сын: Сюсмяляйнен Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1848

Сын: Сюсмяляйнен Петр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.02.1851

Дочь: Койвистойнен (Сюсмяляйнен) Ева Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.09.1884

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