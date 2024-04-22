Максимова (Листова) Устина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Листова) Устина Егоровна

Место рождения

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

25.11.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Листов Егор Зиновьевич

Мать: Листова Евдокия Вавиловна

Пылема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.04.1847 ст.

Муж: Максимов Федор Александрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Максимов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.01.1852 ст.

Сын: Максимов Павел Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.04.1854 ст.

Сын: Максимов Василий Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Максимов Тимовей Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.11.1860 ст.

Дочь: Дерябина Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.

Сын: Максимов Ераст Федорович

Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.11.1865 ст.

Дочь: Максимова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.11.1901 ст.
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