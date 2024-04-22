Максимова (Листова) Устина Егоровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти25.11.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Листов Егор Зиновьевич
Бракосочетание
09.04.1847 ст.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Максимов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович
Рождение ребёнка
02.01.1852 ст.
Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович
Рождение ребёнка
10.04.1854 ст.
Сын: Максимов Василий Федорович
Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Максимов Тимовей Федорович
Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович
Рождение ребёнка
04.11.1860 ст.
Дочь: Дерябина Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.
Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович
Рождение ребёнка
18.11.1865 ст.
Дочь: Максимова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Максимов Федор Александрович
Смерть
25.11.1901 ст.