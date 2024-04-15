Вдовенко (Ковалева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовенко (Ковалева) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.05.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодосия Николаевна Река
Восприемник
21.06.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Наумовна Романченко
Бракосочетание
07.02.1903 ст.

Муж: Вдовенко Иван Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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