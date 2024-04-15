Вдовенко (Ковалева) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.05.1902 ст.
Феодосия Николаевна Река
Восприемник
21.06.1902 ст.
Агриппина Наумовна Романченко
Бракосочетание
07.02.1903 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно