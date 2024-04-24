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Семанова Афанасья Васильевна

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.10.1889 ст.

Дата смерти

27.08.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1889 ст.

Отец: Семанов Василий Егорович

Мать: Семанова (Корельская) Матрена Николаевна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
- № 17 о рождении 3 октября 1889 года дочери Афанасии у крестьянина деревни Кривоносовской Василия Егоровича Семанова и законной жены его Матрены Николаевны, оба православного вероисповедания. Крещена... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
27.08.1894 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от родимца | № 28 о смерти 27 августа 1894 года у крестьянина деревни Кривоносовской Василия Егоровича Семанова дочери младенца Афанасии, 4 ½ года, «от родимца». Погребена 29 августа 1... Показать все

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