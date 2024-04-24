Семанова Афанасья Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1889 ст.
Дата смерти27.08.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1889 ст.
- № 17 о рождении 3 октября 1889 года дочери Афанасии у крестьянина деревни Кривоносовской Василия Егоровича Семанова и законной жены его Матрены Николаевны, оба православного вероисповедания. Крещена... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1894 ст.
Причина смерти: от родимца | № 28 о смерти 27 августа 1894 года у крестьянина деревни Кривоносовской Василия Егоровича Семанова дочери младенца Афанасии, 4 ½ года, «от родимца». Погребена 29 августа 1... Показать все