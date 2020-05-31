Перепелица Яковенко Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1949
Дата смерти31.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1969
Сын: Перепелица Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.05.1976
Дочь: Полищук Перепелица Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Перепелица Анатолий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2020