Перепелица Яковенко Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерепелица Яковенко Александра Николаевна

Перепелица Яковенко Александра Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1949

Дата смерти

31.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1969

Сын: Перепелица Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.05.1976

Дочь: Полищук Перепелица Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Перепелица Анатолий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелица Анатолий Леонтьевич

Смерть
31.05.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close