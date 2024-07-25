Волков Степан Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Волков Прохор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хатминки, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Волкова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно