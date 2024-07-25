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Волков Степан Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Волков Прохор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Прасковья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Хатминки, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1758

Сын: Волков Игнат Степанович

Мать ребёнка: Волкова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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