Волкова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Хатминки, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Волков Степан Прохорович
Смерть
Неизвестно