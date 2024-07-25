Волкова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хатминки, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Степан Прохорович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Волков Игнат Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Прохорович

Смерть
Неизвестно

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